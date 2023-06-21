Hala hizmet veren orta hasarlı Balcalı Hastanesi'nin doktorları çözüm için yürüdü



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana´da taşıyıcı kolonlarında orta hasar tespit edilince ana binası boşaltılan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çok sayıda doktor ile öğretim üyesi yürüyüş yapıp, kampüs içinde hizmet vermek ya da tamamen taşınmak istediklerini bildirdi.

Adana'da 27 Haziran 1998'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sahra hastanesi kurup, tedbir amaçlı kolonların güçlendirilmesi yoluna giden Balcalı Hastanesi'nin 7 katlı ana binası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden de etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince incelenen hastanenin ana binasındaki taşıyıcı kolonlar 'yorgun' çıktı. Orta hasar tespit edilen hastanede 22 Şubat'ta hastalar tahliye edilerek çevre hastanelere nakledildi.

`HASTANEMİZ KENDİ BİNASINA KAVUŞMALI´

Aradan geçen yaklaşık 4 aylık süreçte doktorlar hastanenin sağlam olan ek hizmet binalarında kısıtlı imkanlarla sağlık ve eğitim hizmetine devam ederken, bugün yaklaşık 200 doktor ve öğretim üyesi rektörlük binasına yürüdü. Burada toplanan doktorlar bir bütün olarak hastanenin taşınması veya gerekli koşulların sağlanarak sağlık ile eğitim hizmetlerinin Balcalı kampüsü içerisinde devam ettirilmesini istedi. Grup adına basın açıklaması yapan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bu coğrafyanın hem bir markası hem de gururudur. Hastanemiz bir an önce hocalarımız, öğrencilerimiz, asistanlarımız ve halkımızla buluşturulmalıdır. Olması gereken hastanemizin multidisipliner anlayış içerisinde kendi binasına kavuşmasıdır. Bu süre içerisinde de kimse mağdur edilmeden bir çözüm üretilmelidir" dedi.

'BÖLÜNMÜŞ TIP EĞİTİMİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

ÇÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ise "Hastanemizin boşaltılmasının üzerinden 4 ay geçti. Bu süre içerisinde Balcalı Hastanesi eğitim ve sağlık sunumunu çok kısıtlı bir alanda sürdürmeye çalışmaktadır. Yaklaşık 1200 yataklı hastane boşaltılmış 200 yataklı Hemato-Onkoloji binasında hizmet üretmeye çalışmaktadır. Son duyumlara göre hastanemizin bir bölümünün Yüreğir Devlet Hastanesi'ne taşınması konuşulmaktadır. Bölünmüş bir hizmet olmayacağı gibi tıp eğitiminin de olması mümkün değildir. Verilen sözün tutularak hastanenin bir bütün olarak devredilmesi, bu yapılmayacaksa eğitimin ve hizmetin Balcalı kampüsü içinde yapmanın koşullarının sağlanması gerekir. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olarak sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2023-06-21 16:17:41



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