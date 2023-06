Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocukları boğulmalara karşı uyardı

Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polis, serinlemek için sulama kanallarına giren çocukları kıyıya çıkarıp, uyarıcı broşür dağıttı. Mahmut Can Yakman (14), "Tanıdığım 3-4 arkadaşım boğuldu ama biz yine de korkmadan yüzmeye devam ediyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla sulama kanallarındaki boğulma vakalarına ilişkin çalışma yaptı. Gezdikleri kanallarda karşılaştıkları, serinlemek için suya giren çocukları kıyıya çıkarıp uyarıcı broşür dağıtan ekipler, 2022'de yaklaşık 28 kişinin boğulduğunu, çoğunun da yüzmeyi bilmesine rağmen akıntıya kapıldığını anlattı.

Polisin uyarısıyla sudan çıkanlardan Mahmut Can Yakman, her hafta 2-3 gün kanala girdiğini belirterek, "Eğlenmek için atlıyoruz, evde bunalıyoruz. Havuzlar da burası kadar büyük değil. Yüzmeyi kendi başıma kanallarda, denizlerde öğrendim. Tanıdığım 3-4 arkadaşım boğuldu ama biz yine de korkmadan yüzmeye devam ediyoruz. Kısmetimizde ne varsa odur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-06-22 11:00:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.