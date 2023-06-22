Adana'da 1,1 tonluk Paşa, 200 bin liraya alıcı bekliyor



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki `Paşa´ isimli boğa, 200 bin TL´ye alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı´na sayılı günler kala kurbanlıklar hayvan pazarlarında ve çiftliklerde görücüye çıkmaya başladı. Yıl boyunca yetiştirilen hayvanlar, ülkenin dört bir yanından getirildiği kentteki hayvan pazarlarında alıcılarla buluşturuldu. Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi´nde besicilik yapan Ural Kalkan, yetiştirdiği 3 yaşındaki simental akbaş cinsi, 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki boğasını 200 bin TL´den satışa çıkardı. Paşa ismini verdiği boğasının çok verimli bir hayvan olduğunu dile getiren Kalkan, "Şu anda taliplileri çok fazla ama fiyatta anlaşamadığımız için satış gerçekleşmedi. Bu cins, en çok verim alınan cins. Henüz 1,5 yaşındayken özenle seçtik ve beslemeye başladık. Yediği yemin hakkını veren, et yapan bir hayvan. Eti ise ne çok yağlı ne de yağsız derecede. Büyük restoranlardaki kaliteli etler bu hayvanlardan çıkıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-06-22 11:18:22



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