Otomobilin tavanında su tankı taşıdı

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ADANA, (DHA)ADANA´da bir sürücünün otomobilin tavanında bin 500 litrelik boş su tankı taşıdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi´nde 80 KL 213 plakalı bir otomobilin tavanında bin 500 litrelik boş su tankı taşındığını gören vatandaşlar, tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntüledi. Olası kazalara aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, bu şekilde ilerleyerek bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-06-22 12:01:09



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