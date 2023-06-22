Koyunu darbedip bayılttı



ADANA, (DHA)ADANA'da bir kişinin, başka bir yere götürmeye çalıştığı koyunu, yapamayınca yerden yere vurup bayılmasına neden olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde bir kişi, iterek götürmeye çalıştığı koyun direnince, darbetmeye başladı. Sersemleyen hayvanın kuyruğundan çekip yerden yere vuran kişi, bayılmasına neden oldu. Yaşanan şiddet, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-06-22 17:12:01



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