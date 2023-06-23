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Damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı

DHA

Damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, yaklaşık 10 dakika içinde, sokakta yürüyen 3 ayrı kişinin cep telefonlarını, silah zoruyla gasbeden motosikletli şüphelilerden Polat Yıldız (26), polisi görünce kaçıp, damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı. Olayda birlikte hareket ettiği Süleyman Işık (26) ise evinde gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüphelinin çok sayıda suç kaydı çıktı.
Olay, 6 Haziran'da saat 06.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklete binen kasklı 2 şüpheli, mahallede seyir halindeyken, ilk olarak sokakta yürüyen M.D.'nin (16) önünü kesti. Şüphelilerden biri M.D.'ye tabanca doğrultup cep telefonunu aldı. Ardından şüpheliler, yine sokakta yürüyen N.G.'nin (28) önünü kesip tabancayla başına vurarak cep telefonunu gasbetti. Dakikalar sonra H.T.'nin (26) de önünü kesen şüpheliler, silah zoruyla cep telefonunu gasbedip kaçtı. Mağdurların ihbarıyla mahalleye gelen polis, yaklaşık 10 dakika içinde cep telefonlarını alıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarında şüphelilerin Süleyman Işık ve Polat Yıldız olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu, 8 Haziran'da, Süleyman Işık, saklandığı evinde yakalandı. Yapılan aramada çalıntı cep telefonları, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, olayda kullanılan motosiklet kaskı ve 1 çift eldiven ele geçirildi.
SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Ekipler, Polat Yıldız'ın da adresini kısa sürede belirleyip baskın yaptı. Polisi gören Yıldız, müstakil evinin damına çıkıp kaçtı. Damdan dama atlayıp 4'üncü müstakil eve giren Yıldız, buradaki banyoda saklanırken yakalandı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Polat Yıldız'ın 'Nitelikli yağma', 'Hırsızlık' gibi suçlardan toplam 40, Süleyman Işık'ın ise 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu' gibi suçlardan toplam 22 kaydı olduğu öğrenildi. İfade vermeyi reddeden şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-06-23 10:03:02

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