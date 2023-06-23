Seken taş yüzünden hayatını kaybeden pilot, Adana´da son yolculuğuna uğurlandı



Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA) ANKARA´da otomobiliyle seyir halindeyken karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taşın ön cama isabet etmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilot Saygın Doğan´ın (36) cenazesi, memleketi Adana´da toprağa verildi.

Kaza, 21 Haziran akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Saygın Doğan, yönetimindeki 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş otomobilin ön camını kırıp içeriye girdi ve Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı. Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise hafif yaralandı. Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan´ın cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen pilot Saygın Doğan´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Adana´ya getirildi. Akkapı Mezarlığı´nda düzenlenen törene, aynı kazada yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastaneden taburcu edilen kardeşleri Simge ve Sezgi, babası Opr. Dr. Selçuk ve annesi Selma Doğan ile çok sayıda yakını katıldı. Doğan´ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK

2023-06-23 15:11:29



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