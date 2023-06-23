Adana'da orman yangını (1)

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Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'nın Çukurova ilçesindeki ormanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2023-06-23 17:24:29



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