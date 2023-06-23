Adanalı Asya Özkan, LGS'den tam puan aldı

Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, özel okul öğrencisi Asya Özkan, Liselere Geçiş Sistemi'nden (LGS) 500 tam puan aldı. Sıanvda birinci olan Özkan, Genetik Mühendisliği okumayı hedefliyor.
4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. 562 öğrenci 500 tam puan aldı. Adana'da özel okul öğrencisi Asya Özkan, sınavdan 500 tam puan aldı. Sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Özkan, "Eğitim yılında yanımda olan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Depremden çok etkilendim ama hızlı toparlandım. Daha istikrarlı olarak başardım. Genetik Mühendisliği Moleküler Biyoloji bölümünü okumak istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2023-06-23 17:54:50
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