Adana'da orman yangını (2)

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6 HELİKOPTER VE 2 UÇAKLA MÜDAHALE

Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde villalara yakın bölgede çıkan orman yangınına 6 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz ile müdahale ediliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2023-06-23 18:30:21



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