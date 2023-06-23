Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı- kocayı ölüm ayırdı



Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada Hürü Ağca (74) hayatını kaybetti, eşi Mustafa Ağca (80) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında KozanAdana karayolunda meydana geldi. Mustafa Ağca yönetimindeki 01 D 3114 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Erhan Ak'ın (33) kullandığı 01 AFK 367 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa Ağca ile yanındaki eşi Hürü Ağca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hürü Ağca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hürü Ağca'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Mustafa Ağca'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2023-06-23 18:55:39



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