Adana'da orman yangını (4)

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3 SAATTE TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde villalara yakın bölgede saat 16.30'da çıkan yangın, 3 saatlik müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-06-23 19:56:40



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