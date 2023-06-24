Traktörle çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobille traktörün çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kozan-İmamoğlu kara yolu Çukurören mevkisinde meydana geldi. Aykut Demir yönetimindeki 01 FU 818 plakalı otomobil ile aynı güzergahta giden Remzi Cebe yönetimindeki 01 AGY 430 plakalı traktör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki eşi Fikriye ve oğlu Uras Demir yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-06-24 16:27:01



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