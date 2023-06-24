LGS'den tam puan alan Adanalı Yusuf Emre, deprem sürecinde test çözerek rahatlamış



Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, özel okul öğrencisi Yusuf Emre Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi'nden (LGS), 500 tam puan aldı. Hedefinin yazılım mühendisliği olduğunu söyleyen Yiğit, deprem sürecinde kendisini test çözerek rahatlattığını söyledi.

4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı, 562 öğrenci 500 tam puan aldı. Adana'da özel okul öğrencisi Yusuf Emre Yiğit, sınavdan 500 tam puan aldı. Sınav sürecine günde ortalama 250 soru çözerek hazırlandığını söyleyen Yiğit, "1 gün bile soru çözmeden uyumadım. Yanlış yaptığım soruların üzerinde duruyordum ve hocalarıma sorup yanlışlarımı düzeltiyordum. Deprem nedeniyle ders çalışmalarımda düşüşler oldu. Eve giremiyorduk. İmkanlarım sınırlanmıştı. Az da olsa soru çözmeyi bırakmadım. Deprem sürecinde test çözerek kendimi rahatlattım. Hedefim yazılım mühendisliği okumak" dedi.

Yiğit, ileride, üniversite sınavında da tam puan çıkarmak istediğini ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-06-24 17:32:26



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