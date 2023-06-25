Wilma Elles, Adana'daki medikal estetik kliniğinde tedavi oldu 



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)Ünlü oyuncu Wilma Elles, Adana'da özel bir medikal estetik kliniğinde medikal estetik işlemleri yaptırdı. Klinikte kılcal damarlarının genişlemeleri lazerle tedavi edildi. Cildindeki nem dengesini korumaya yardımcı olan ve kırışıklıkları önleyen bir aşı oldu. Bağışıklığını güçlendirmek için de serum ile glutadyon tedavisi gördü.Adana'da hizmet veren Mery Estetik'i ziyaret eden Wilma Elles, kliniğin kurucusu Dr. Meral Mutlu'dan çalışmalarına ve işlemlere yönelik bilgi aldı. Türkiye'nin sağlık turizmine katkısının çok büyük olduğunu söyleyen Elles, "Almanya'daki çevrem bana Mery Estetik'i önerdi ve ben de Adana'ya geldim. Meral Hanım Almanya'da tanınıyor ve çok ciddi bir şekilde sağlık turizmi yapıyorlar. Almanya zaten estetik konusunda biraz geride ama Türkiye'de estetik çok uzun yıllardır kullanılıyor. Bende işlemler yaptıracağım. İşin ustası Dr. Meral Hanım burada, heyecanlıyım. Yapacakları işlemlerin sonucunu çok merak ediyorum. Kendisini en yakın zamanda Almanya'da da görmek istiyoruz" dedi. "YÜZÜME HİÇBİR ŞEKİLDE BIÇAK DEĞDİRMİYORUM" Doğal uygulamaların arttığını belirten Elles, "Eskiden sadece kuaföre gidiyorduk. Ondan sonra manikür, pedikür eklendi. Şimdi de cildimizi besleyen uygulamalar eklendi. Ben aslında yüzüme hiçbir şekilde bıçak değdirmiyorum ama böyle sağlığa güzel destek veren mesela kolajen uyandırıcı işlemleri çok faydalı buluyorum. Amaç kendi gençliğimi tutmak. Ben kendi yüzümü değiştirmek istemiyorum. Sadece var olan şeyleri korumak istiyorum" ifadelerini kullandı. "YAPACAĞIMIZ UYGULAMA CİLT KALİTESİNİ YÜKSELTECEK" Ameliyatsız ve yöntemleri sevdiğini belirten Dr. Meral Mutlu ise "Wilma Elles'e vasküler lazer tedavisi, pikosaniye lazer tedavisi, biyolojik lifting aşısı ve glutatyon tedavisi yapacağız. Yapacağımız bu uygulamalar cilt kalitesini yükseltecek, cildin elastikiyet kaybını giderecek. Daha çok lazerli tedavileri seviyorum, bu cihazlarla yapılan işlemlerin şöyle bir avantajı var. Sizi beş yıl, on yıl önceki halinize çevirir. Oradan sonra tekrar yaşlanmaya devam edersiniz. Hiçbir kesi izi olmadığı, ameliyatsız bir çözüm olduğu için, genel anestezi gerektirmez, herhangi bir yan etkisi de olmaz. Bu sebeple oldukça konforlu, keyifli bir işlem zinciri olacak" dedi."ESTETİK BANA GÖRE SADECE GERİYE ÇEVİRME" Yıllık bakım yaptırmanın önemine değinen Dr. Mutlu, "Ben estetiğe farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorum. Estetik bana göre üzerine bir şey katmak değil. Sadece geriye çevirme. Buna 'zamanı geriye sarma' diyorum O yüzden de yaptığım bütün işlemler aslında hiçbir şekilde deformasyona yol açmıyor ve hiçbir şekilde kişiyi yapay göstermiyor" diye konuştu.

DHA-Magazin Türkiye-Adana / Merkez DHA

2023-06-25 14:26:33



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