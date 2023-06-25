Adana´da kuyumcu atölyesinde yangın ve patlama (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana´da kuyumcu atölyelerinin bulunduğu binanın 4´üncü katında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Alevlerin sıçraması nedeniye 3 atölye kullanılamaz hale geldi. Atölye sahipleri, yanan iş yerlerini gözyaşlarıyla izledi. Soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-06-25 16:20:54



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