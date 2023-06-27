Deprem kurbanlarının mezarına, yakınları bayram şekeri koydu



Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, Kurban Bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret edip gözyaşı döktü. Depremde ölen bir kişinin mezarına yakını tarafından bayram şekeri konulduğu görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerde Adana´da hayatını kaybedenlerin yakınları, Kurban Bayramı arifesinde Kabasakal Mezarlığı´na giderek dua etti. Yakınları olmadan ikinci bayramlarını geçirecek olan çok sayıda kişi, kabir başında gözyaşı döktü, toprağa çiçek ekti. Bazı mezarların başına ise bayram şekeri konulduğu görüldü.

Akrabalarının mezarı başına çiçek bırakan Zaide Torun, "Halam ve ailesi depremde yaşamını yitirdi. Allahtan gelen bir şey, üzgünüz. Kabirlerini ziyaret edip, bayramlarını kutladık" dedi. Kabir başında dua eden Mehmet Ölmez ise "Depremde yaşamını yitiren iş arkadaşlarımın mezarını ziyaret etmek istedim. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2023-06-27 13:33:45



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