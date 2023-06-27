Çelik: Bir haber ajansının sözde haberi ve kara propagandasıyla karşı karşıya kaldık



Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, uluslararası bir haber ajansında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haber ile ilgili olarak "Tam NATO zirvesi öncesinde İsveç kaynaklı sözde bir haberle kara propagandanın parçası olan bir haber ajansının, sözde haberi ve kara propagandasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunlarla mücadele etmeyi ve cevap vermeyi çok iyi biliriz" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı Yüreğir Kültür Merkezi´nde bayramlaşma programı düzenledi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye demokrasisin köklü ve güçlü olduğunu ifade ederek, "Bütün dünyanın gözleri önünde Türk demokrasisinin ne kadar güçlü ve köklü olduğu bir kere daha ortaya çıkmış oldu" dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN İSTİKRARINA KATKI SUNUYOR'

Türkiye´nin, bölgenin ve dünyanın istikrarına sunduğu katkılara dikkat çeken Çelik,

"Etrafımızdaki gelişmelere baktığınızda dünyanın büyük bir sarsıntı içerisinden geçtiği net bir şekilde görülüyor. İstikrarı korumanın, ileriye dönük güçlü vizyonlar oluşturmanın giderek güçleştiği ve giderek bir sorun haline geldiği net bir şekilde görülüyor. Ancak Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle, kadrolarımızın işlerine ehliyet ve liyakatle sahip çıkmasıyla bütün dünyanın içinden geçmekte olduğu bütün dünyayı sarsan bu türbülansın içerisinde bir istikrar unsuru olarak hem kendi istikrarını koruyor hem de bölgenin ve dünyanın istikrarına katkı sunmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada sadece alt alta gündemi saysanız Türkiye ile ilgili olmayan, Cumhurbaşkanımızın ara buluculuğuna ihtiyaç duyulmayan tek bir mesele bulunmadığını görürsünüz" diye konuştu.

'KARA PROPAGANDA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle uluslararası haber ajansını kınayan Çelik, şöyle konuştu:

"Sürekli bu provokasyonların yapılmasının hangi siyasi takvimle yapıldığı konusunda biz son derece deneyimliyiz. Zannediyorlar ki Cumhurbaşkanımıza ve ailesine saldırarak herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin görüşünü değiştirebilirler. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Tam NATO zirvesi öncesinde İsveç kaynaklı sözde bir haberle kara propagandanın parçası olan bir haber ajansının, sözde haberi ve kara propagandasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunlarla mücadele etmeyi ve cevap vermeyi çok iyi biliriz. Geçmişte çok daha büyükleriyle çok daha acımasız olanlarıyla karşı karşıya geldiğimizde bu karanlık propagandalar karşısında geri adım atmadık ve ileri yürümeye devam ettik."

TÜRKİYE KARŞITI RAPORA TEPKİ

Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde kabul edilen Türkiye karşıtı rapora da tepki göstererek şöyle devam etti:

"Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir demokrasi okulu olarak bilinir. Demokrasiyi ortadan kaldırmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmuş bir yapıyı sosyal bir yapı gibi göstermeleri ya şuursuzluktan ya da kötü niyetten kaynaklanmaktadır. Türkiye´de ve dünyada `Gülen Hareketi´ diye bir sosyal hareket yoktur. Bunların adı Fetullahçı Terör Örgütü´dür. Terör örgütü de neyi hak ediyorsa bunlar da onu hak ediyordur. DEAŞ, YPG, PYD, PKK neyi hak ediyorsa FETÖ de onu hak etmektedir. Terör örgütleri arasında ayrım yaparak terör örgütlerinin bir kısmını mazur göstermeye veya onlara mazeret üretmeye çalışarak kendilerince uluslararası bir siyaset ortaya koyduğunu düşünenler her seferinde Türkiye´nin ortaya koyduğu irade karşısında projelerinin boşa çıktığını görecekler. Hiçbir terör örgütü Türkiye´nin yönünü değiştiremeyecek. Hiçbir terör örgütü ve kara propaganda faaliyeti Türkiye´yi yolundan geri bırakamayacaktır. Bunun en büyük gücü bizlerin birlikteliği ve birliğidir." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2023-06-27 18:38:52



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