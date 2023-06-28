Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları (2)

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KURBANLIK KOYUN KAÇTI

Adana'nın Yüreğiri ilçesi Özgür Mahallesi'nde bir ailenin kurban kesmek için hazırlık yaptığı sırada evlerinin önünde bekleyen koyun kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, aile bireyleri koyunu yakalamak için peşinden koştu. Mahallelinin de yardımıyla yakalanan koyun daha sonra kesime götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-

2023-06-28 13:07:26



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