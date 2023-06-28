Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları (3)

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SAHİBİNDEN KAÇAN BOĞA KUYUYA DÜŞTÜ

Adana´nın Kozan ilçesi Kemer Mahallesi'nde sahibi tarafından kesime götürülen boğa kaçtı. Araziye doğru koşan boğayı yakalamak için sahibi ve aile fertleri uzun süre uğraştı ancak başarılı olamadı. Bir süre daha kaçan boğa kuyuya düştü. Sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye görevlisi, boğayı kurtararak sahibine teslim etti. (DHA)Ali GÖKDAL/KOZAN, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-06-28 18:11:54



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