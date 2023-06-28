Dünya şampiyonu Nafia, çocukluk hayalini gerçekleştirdi



Gülşah ÖZGEN Yaşar SERİNTÜRK / ADANA,(DHA)Adana'da Dünya Tekvando Şampiyonu Nafia Kuş (28), çocukluk hayali olan üstü açık klasik otomobille kent turu attı.

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 73 kiloda dünya şampiyonu, ardından da Avrupa şampiyonu olarak 25 gün arayla 2 altın madalya kazanan Nafia Kuş, memleketi Adana'ya geldi. Bayramı ailesiyle geçirecek olan Kuş, çocukluk hayalini de gerçekleştirmek için Türk bayrağı açıp, üstü açık klasik otomobille konvoy eşliğinde kent turu attı. Adana caddelerinde boynunda madalyaları ile tur atan Kuş, daha sonra Adana Valiliği'nin bayramlaşma programına katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Vali Süleyman Elban'ın kutlayıp çiçek verdiği Nafia Kuş, burada açıklamalarda bulundu.

"KENT TURU HAYALİMDİ"

Hedefinin Paris´te 2024 yılında düzenlenecek Yaz Olimpiyatları´nda altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen Nafia Kuş, "Daha önce dünya şampiyonu olan sporculara kendi illerinde karşılama yapılıyordu. Ben buna çok özeniyordum ve bu kent turu benim hayalimdi. Adana sokaklarında büyümüş birisi olarak bu hayalimi bugün gerçekleştirdim. Tek eksik hayalim kaldı. O da Paris Olimpiyatları´nda altın madalya kazanmak. İnşallah Paris Olimpiyatları´nda da altın madalya kazanıp yine Adana sokaklarında tur atacağım" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tekvando şampiyonu Nafia Kuş'un üstü açık araçla gezmesi

-Konvoyun gitmesi

-Tekvando şampiyonu Nafia Kuş ile röp

-Bakan yardımcısı Mehmet Sağlam ve Adana Valisi Süleyman Elban'ın bayramlaşması

-Tekvando şampiyonuna çiçek verilmesi

-Genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2023-06-28 23:20:53



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