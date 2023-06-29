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Prof. Dr. Akpınar: Yılan sokmalarında turnike yapmayın 

DHA

Prof. Dr. Akpınar: Yılan sokmalarında turnike yapmayın 


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, sıcaklıklarla birlikte artışa geçen akrep, yılan ve kene sokması vakalarında yapılan yanlış ilk yardım müdahalelerini anlattı. Prof. Dr. Akpınar, "Yılan sokmalarında özellikle turnikeyi kesinlikle önermiyoruz. Turnike temiz kan taşıyan damarların dokuları beslemesini engelleyerek, sağlam dokuların ölmesine neden oluyor. Ayrıca şişliğin artmasına neden olarak tedaviyi güçleştiriyor" dedi.  
Yaz mevsiminde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ısırması vakalarının Türkiye'de özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaygın şekilde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından değişen yaşam koşulları nedeniyle bu yıl Çukurova bölgesinde bu vakaların daha çok beklendiğine dikkat çekti. Yalnızca kene değil, akrep, yılan sokmaları ve çeşitli böceklerden kaynaklanan zehirlenme ve enfeksiyon riskinin bu bölgelerde artacağının altını çizen Prof. Dr. Akpınar, çadırlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar için bu bölgelerde doğru ve zamanında ilaçlama yapılmasının önemli olduğunu kaydetti. 
YILAN VE AKREP SOKMALARINDA YANLIŞ UYGULAMALAR
Akrep ve yılan sokması vakalarının bölgede sıcaklıkların başlamasıyla birlikte artışa geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, halk arasında yapılan yanlış uygulamalara değindi. Prof. Dr. Akpınar, yılan sokmalarında kesinlikle turnike uygulamasının yapılmaması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: 
"İlk yardım müdahalesinin yanlış uygulanması nedeniyle çok ağır vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yılan soktuğu zaman yapılacak ilk uygulama yılanın soktuğu bölgeden kaçarak tehlikeden uzaklaşmaktır. Daha sonra yılanın soktuğu bölgeyi güzelce su ve sabunla yıkayarak kalp seviyesine yükseltmek gerekiyor ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak lazım. Özellikle turnikeyi kesinlikle önermiyoruz. Turnike halkımızın en çok uyguladığı yanlış bir uygulamadır. Turnike yani, sokulan bölgenin bir iple çepeçevre bağlanması, temiz kan taşıyan damarların dokuları beslemesini engelleyerek, sağlam dokuların ölmesine neden olmaktadır. Bu nedenle sokulan bölge de şişliğin artmasına neden olarak tedaviyi güçleştirmektedir. Kesiği emme de kesinlikle çok zararlı bir uygulamadır. Akrepte de benzer bir durum var. Isırılan veya sokulan yerin yıkandıktan sonra hastanın en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor."
'KENEYİ YAKMA, ÜZERİNE ALKOL DÖKME'
Akrep ve yılan sokmalarında bir zehirlenme olayı söz konusu olurken kenede enfeksiyon riskinin oluştuğunu ifade eden Akpınar, şöyle devam etti: 
"Kene yapışması çok ağır bir enfeksiyona yol açarak hastalarda ölüme sebebiyet verebiliyor. Özellikle kırsal bölgede dolaşırken uzun pantolon giyip, çorabın pantolonun üzerine çıkarılması gerekiyor. Bunlara rağmen kene vücuda yapışmışsa kesinlikle yanlış ilk yardım uygulamamak lazım. Keneyi yakma, üzerine alkol dökme gibi müdahaleler kesinlikle önerilmeyen uygulamalardır. Biz genelde hastanede keneyi cımbız gibi bir materyalle tutup dik hale getirip çevirerek çıkarıyoruz ama keneyi çıkarmayı bilmiyorsanız eğer kesinlikle hastanenin acil servisine en yakın zamanda başvurmalılar. Kene çıkarıldıktan sonra hastaların bazı tetkiklerini yapıp, gelişebilecek enfeksiyon riskine karşı yapılması gerekenleri söyleyerek taburcu ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2023-06-29 10:49:21

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