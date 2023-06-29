Bayram ziyaretinden dönerken kazada öldü



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da bayram ziyaretinden dönen Ali Çetiner´in (54) kullandığı otomobil, karşı şeritten manevra yapmaya hazırlanan hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Çetiner öldü. diğer araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi Kılıçlı mevkisinde meydana geldi. Bayram ziyareti için gittiği akrabalarının yanından dönen Ali Çetiner, karşı yönden manevra yapmaya hazırlanan 01 SE 213 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Çetiner´i çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan kontrolde Çetiner´in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçtaki 4 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı haber alıp gelen Çetiner´in yakınları, gözyaşı döktü. Çetiner´in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-29 14:48:03



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