Adana´da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana´nın Seyhan ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Resul Aydemir (17), tedavi görüğü hastanede doktorlarıhn çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavileri sürüyor. (DHA)Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-06-30 03:27:16



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