Dayak yediği sokakta tabancayla ateş açtı, yolun karşısına geçen çocuğu öldürdü



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da öğlen darbedildiği sokağa, akşam saatlerinde yeğeni N.A. (17) ile gidip, tabancayla rastgele ateş açan Nurullah Avcılar (22), yolun karşısına geçen Umut Kaya´yı (15) öldürdü. İfadesinde silahı denemek için havaya ateş açtıklarını öne süren şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 28 Haziran saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah Avcılar, sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı kişilerle tartışıp, çıkan kavgada darbedildi. Sokaktan kaçan Avcılar, akşam saatlerinde yeğeni N.A. ile birlikte aynı mahalleye tekrar gitti. Şüpheliler, otomobilden ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Kozan Caddesi´nde yolun karşısına geçen Umut Kaya´nın göğsüne isabet etti. Yaralı halde koşmaya çalışan Kaya, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri, Sinanpaşa Mahallesi´nde park halindeki otomobilde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, silahı denemek için rastgele havaya ateş açtıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Avcılar ile yeğeni N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-07-01 11:12:43



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