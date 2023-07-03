Alacak cinayeti sanığı: Kendimizi korumak için ateş açtım



Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da 25 Haziran´da iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada Sinan Elma´yı (21) tabancayla vurarak öldüren Mahmut Gencer (21) yakalandı. İfadesinde "Evimizi bastılar. Kendimizi korumak için ateş açtım" diyen Gencer, tutuklandı.

Olay, 25 Haziran´da saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun E. (30) yanına kuzeni Sinan Elma ve arkadaşı Azad Y.´yi (21) alarak kendisine borçlu olan Mehmet Z.'nin (43) evinin önüne gitti. Alacaklısını gören Mehmet Z., kuzeni İbrahim Halil Z. (21) ve Umut Z.´yi (18) yanına alarak evinin önüne çıktı. Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Z.´nin evinin penceresinden karşı gruba tabancayla ateş açıldı. Çıkan arbedede Sinan Elma tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesiyle göğsünden ve çenesinden, İbrahim Halil Z. ise bıçakla bacağından yaralandı.

HASTENEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Elmas, yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bacağından yaralanan İbrahim Halil Z. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Elmas, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu belirlenen farklı adreslere düzenlediği operasyonla Sinan Elma´yı tabancayla vuran şüpheli Mahmut Gencer´in yanı sıra Mehmet Z., Umut Z., hastanede tedavisi biten İbrahim Halil Z., Dursun E. ve Azad Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden Dursun E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerleri adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Evimizi bastılar. Kendimizi korumak için ateş açtım" dediği öğrenilen Gencer çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-07-03 10:39:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.