TSYD Adana Şubesi'nde yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin çıkan yangın kontrol altına alındı. Depoda çıkan ve kısa sürede lokal binasını saran yangın Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren mücadelesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında lokal binasında ciddi hasar meydana geldi. Yangın çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-07-03 12:43:32



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