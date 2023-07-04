Adana'da DEAŞ operasyonu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)Görüntü Dökümü

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Zırhlı polis araçların baskın yerine gidişi

Özel hareka polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

Evin önünde güvenli önlemi alınması

Özel harekat timinin eve girmesi

Özel harekat polisinin, şüpheliyi evin girişinde duvara yaslaması

Sokakta uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesiHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

2023-07-04 07:17:32



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