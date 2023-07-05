Kalbi yağlanınca 105 kilo verdi



Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'da yaşayan Süleyman Bingöl (26), 3 yıl önce 220 kiloya kadar ulaştı. Göğsünde rahatsızlık hissedince doktora giden Bingöl'e kalbinde yağlanma olduğu belirtilerek, acilen zayıflaması gerektiği söylendi. Bingöl, geçen zaman içerisinde düzenli spor ve diyete başlayıp, 115 kiloya kadar düştü. Bingöl, "Zayıflamak isteyenlerin kimsenin etkisi altında kalmadan yeme içmelerine dikkat ederek azimli olmaları gerekiyor" dedi.

Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bingöl, 3 yıl önce 220 kiloya ulaşınca sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Göğsünde rahatsızlık hisseden Bingöl, doktora gidince kalbinde yağlanma olduğunu öğrendi. Doktorların acilen kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine Bingöl, spor ve diyete başladı. Bingöl, yaptığı çalışmalarla bu süreçte 105 kilo verip, 115 kiloya kadar düştü. Beslenme düzenine dikkat edip, başarıya nasıl ulaştığını anlatan Bingöl, "Bir gece ansızın göğsümden rahatsızlandıktan sonra doktor tavsiyesi üzerine karar verdim. Yapılan tetkikler sonucunda kalbimin yağ kapladığı söylendi. Doktorum bunun sonunun iyi olmadığını ve kilo vermem gerektiğini söyledi. Ben de o gün karar verdim" dedi.

'SON HALİMİ GÖRENLER BENİ TANIYAMIYOR'

Zayıflamak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Bingöl, "Bugün spor ve diyetle 105 kilo verdim. Diyet yaparak, kesinlikle yediğimize ve içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında kesintisiz yapılan sporla birlikte sonuca ulaşıyorsunuz. Uzun süre sonra son halimi görenler beni tanıyamıyor. Kendimle gurur duyuyorum. Daha önce bir iş başvurusu yaparken bile 'Acaba bunu yapabilir miyim?' diye çok düşünüyordum. Ama artık hiç düşünmeden iş başvurusu yapabiliyorum. 3 hafta önce de yaptığım bir iş başvurum onaylandı ve hali hazırda çalışıyorum. Çalışabileceğimi aklımın ucundan bile geçiremezdim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Çukurova Güven ÖZGÜL

2023-07-05 11:03:31



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