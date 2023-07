Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da güzellik salonu işleten Özge Polat'ın 'Sürekli şiddet uyguladı, üzerime içki dökerek yakmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor' suçlamalarında bulunduğu eski eşi galerici Özkan Özkan (34), asıl şiddete kendisinin uğradığını iddia etti. Eski eşi ile babasının kendisini darbettiğini belirten Özkan Özkan, "Asıl onlar beni darbetti. 1 Temmuz´da çocuklara iyi bakmadığı için emniyete şikayette bulundum. Polis merkezi önünde babasıyla birlikte beni darbedip, altın zincirimi gasbettiler. Darp raporu aldım. Ben kendisiyle kesinlikle görüşmek istemiyorum" dedi.

Kentte güzellik salonu işleten Özge Polat, 2020´de boşandığı eski eşi Özkan Özkan´ın evliliği boyunca kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, darbettiğini, üzerine içki döküp yakmaya çalıştığını, bundan dolayı boşandığını, daha sonrasında ise başına silah dayayıp ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Son olarak geçen hafta Özkan tarafından şiddete uğradığını öne süren Polat, "Olay günü bana `Çocuklara bakmıyorsun, sürekli dışarıda geziyorsun, çalışıyorsun´ diyerek bağırdı ve çocukları yurda göndereceğini söyledi. Oğlumu emniyete götürüp, `Adresi verdim, kızı da almaya gelecekler´ dedi. Ben de bunun üzerine babamla birlikte emniyete gittim. Kapıda bekliyordu ve bana saldırdı. Babamla aralarında bir arbede oldu ve sonrasında darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Sonra telefonla arayıp, ailemi tehdit etti" diye konuştu.

BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORDUK

Eski eşinin iddiaları üzerine DHA´ya konuşan Özkan Özkan ise Polat´ın psikolojik rahatsızlığından dolayı anlaşmalı olarak boşandıklarını, çocukları için her ay düzenli nafaka ödediğini, boşanmadan kısa bir süre sonra tekrar birlikte yaşamaya başladıklarını ileri sürdü. Polat´ın iddialarının asılsız olduğunu öne süren Özkan, "Ben kendisinden kurtulmak istiyorum. Bugüne kadar kendisinden hiçbir şey talep etmedim ve istemedim. 2020´de kendisinin psikoloğunun tavsiyesi üzerine anlaşmalı boşandık. Rahatsızlığından dolayı ani duygusal değişimleri vardı. Bir yıl sonra tekrardan bir araya geldik ve birlikte yaşamaya başladık. Bana 'Temiz bir sayfa açalım' dedi. Beraber yaşadığımıza, tatillere gittiğimize, doğum günümü kutladığına, mutlu bir şekilde hayatımıza devam ettiğimize dair bir sürü fotoğraf var" dedi.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLI YENİDEN BAŞLADI

Yaklaşık 2 ay önce Polat´ın işlerinin kötüye gittiğini bundan dolayı psikolojik rahatsızlığının tekrardan başladığını anlatan Özkan, "Tartışmalarımız çoğaldı. Ben de buna dayanamayıp geçen ay evi terk ettim. O güne kadar problem yoktu. Kendisi dış hayata, arkadaş ortamına çok önem verdiği için huzurumuzu bozdu. Benim tek istediğim çocuklara sahip çıkmasıydı maalesef onu da yapamadı. Onu darbettiğimi iddia ettiği video ise aile dostumuzun yemek davetine katıldığımız güne ait. Yemek çıkışı kendisi fazla alkollüydü. Otomobille ters yöne girince `Ben kullanayım´ dedim. Tartıştık ve gömleğimi yırttı. Ben de sinirlendim. Ağzımdan kötü kelimeler çıktı ama hiçbir şekilde kendisine zarar vermedim. Vermiş olsam zaten öyle rahat bir çekim yapamaz. Yaptığım doğru değil ama asla darbetmedim" ifadelerini kullandı.

`BABASIYLA BENİ DARBETTİLER´

Boşanmalarına rağmen eski eşine düzenli bir şekilde para yolladığını, maddi olarak zorluk çekmemesi adına elinden geldiğini yaptığını belirten Özkan, "Şimdi ise çıkmaza girdiği, ona artık para göndermediğim için bu iddiaları ortaya atıyor. Giderek çirkinleşiyor. Emniyetin önünde babası ile ona darbettiğim iddiaları kesinlikle doğru değil. Asıl onlar beni darbetti. 1 Temmuz´da çocuklara iyi bakmadığı için emniyete şikayette bulundum. Polis merkezi önünde babasıyla birlikte beni darbedip, altın zincirimi gasbettiler. Darp raporu aldım. Ben kendisiyle kesinlikle görüşmek istemiyorum. Çocuklarıma doğru düzgün vakit ayırsın yeter. 1 aydır çocuklarımla beni görüştürmüyor. Ben yasal haklarım çerçevesinde çocuklarımı görmek istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-07-05 12:56:54



