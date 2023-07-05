Tarlada mısır sularken öldürüldü



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde Üveys Ateş (53), mısır tarlasında sulama yaparken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Kozan ilçesi Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına aktiği mısırı sulayan Üveys Ateş, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Ateş, diğer tarlada çalışanlar tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen Ateş, hayatını kaybetti. Jandarma, silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-07-05 18:13:04



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