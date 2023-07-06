Kafede arkadaşının vurduğu Sefa, yaşama tutunamadı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, 3 gün önce kafede otururken tartıştığı arkadaşı Volkan D. (32), tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Sefa Can Donma (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelisi Volkan D.´yi saklandığı adrese baskın yaparak yakaladı.

Olay, 3 Temmuz saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı´ndaki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Volkan D., aynı masadaki arkadaşı Sefa Can Donma´yı, çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Donma, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kafedekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Donma, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde dün akşam hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Volkan D.´nin Yeşiloba Mahallesi´ndeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese yapılan baskında, şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen Volkan D.´nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-07-06 13:32:05