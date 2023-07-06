Adana'da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da polyester fabrikasının yatakhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi´nde bulunan polyester fabrikasının yatakhane bölümünde çıktı. Yatakhanede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikanın yatakhane bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-07-06 21:03:11