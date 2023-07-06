Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana'da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 21:04
        Adana'da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu

        Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da polyester fabrikasının yatakhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi´nde bulunan polyester fabrikasının yatakhane bölümünde çıktı. Yatakhanede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikanın yatakhane bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

        2023-07-06 21:03:11

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kafede arkadaşının vurduğu Sefa, yaşama tutunamadı
        Kafede arkadaşının vurduğu Sefa, yaşama tutunamadı
        17 yaşındaki Resul'ün öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama
        17 yaşındaki Resul'ün öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama
        Tarlada mısır sularken öldürüldü
        Tarlada mısır sularken öldürüldü
        'Babasıyla birlikte beni darbedip, altın zincirimi gasbettiler'
        'Babasıyla birlikte beni darbedip, altın zincirimi gasbettiler'
        Kalbi yağlanınca 105 kilo verdi
        Kalbi yağlanınca 105 kilo verdi
        Üzerine içki döküp yakmaya çalışan eşinden boşandı, tehdit ve şiddetinden kurtulamadı
        Üzerine içki döküp yakmaya çalışan eşinden boşandı, tehdit ve şiddetinden kurtulamadı