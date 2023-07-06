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        Adana'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 22:25
        Adana'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

        Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da akraba iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Adnan Omay ve Aydın Daş hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki grup sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Tarafların birbirine tabancalar ile ateş açması üzerine çatışma çıktı. Kısa süren çatışmada iki taraftan Adnan Omay ve Aydın Daş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar Omay ve Daş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 boş tabanca kovanı buldu. 

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Yusuf KANTARLI

        2023-07-06 22:24:52

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