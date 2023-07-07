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        BAR ÇALIŞANI İLE MÜŞTERİLER ARASI KAVGA: 3 YARALI

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 02:50
        BAR ÇALIŞANI İLE MÜŞTERİLER ARASI KAVGA: 3 YARALI

        ADANA'da bar çalışanı ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandıOlay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir barda meydana geldi. Bar çalışanı Ufuk Ö. ile müşterilerden Yiğit K. ve Emrecan A. arasında mekan önünde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine av tüfeği, tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada Ufuk Ö., Yiğit K. ile Emrecan A., bıçak ve silahla yaralandı. Yaralılardan Ufuk Ö. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Yiğit K. ve Emrecan A. ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, hastanedeki tedavi devam ediyor.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Olay yeri

        Yerdeki boş kovan

        Polisler

        Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

        Genel ve detayHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

        2023-07-07 02:49:29

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