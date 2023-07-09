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        Baba ile oğlunu darbeden iki kardeş, 1500 dolarlarını da gasbetti

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 10:32
        Baba ile oğlunu darbeden iki kardeş, 1500 dolarlarını da gasbetti

        Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde sokak yürüyen Enver Yeyrek'i (48) darbedip, 1500 dolarını gasbeden, ardından yanındaki oğlu Ali Yeyrek'i (29) bir eve götürüp, döven Resul (41) ile kardeşi Tekin Yolcu (40) yakalandı.

        Olay, 4 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 kişi, oğlu Ali ile sokakta yürüyen Enver Yeyrek'in önünü kesti. Baba Yeyrek'i tabanca ile tehdit edip, darbeden şüpheliler, cebindeki 1500 doları da gasbetti. Kaçan 2 şüpheli, Ali Yeyrek'i de zorla bir eve götürüp, darbettikten sonra bıraktı. Baba ile oğlu polise gidip, şikayette bulundu.

        Çalışma başlatan polis, şüphelilerin Resul ile kardeşi Tekin Yolcu olduğunu belirledi. 2 kardeş, polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 kardeş, ifadesinde, "O kişileri, darbettiğimiz doğru. Fakat paralarını almadık sadece dövdük" dedi. 2 kardeş, tutuklandı.

        İKİNCİ OPERASYON

        Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri ve ev kurşunlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; 2 otomatik tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 400 fişek, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 2'si ev hapsi aldı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

        2023-07-09 10:31:45

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