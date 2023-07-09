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        Uçurumda mahsur kalan paraşütçüyü, itfaiye kurtardı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 13:11
        Uçurumda mahsur kalan paraşütçüyü, itfaiye kurtardı

        Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Çukurova ilçesinde kontrolü kaybedip, uçuruma düşen yamaç paraşütçüsü, itfaiye ekiplerince kurtardı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Rüzgarlı Tepe yakınlarında yamaç paraşütü yapan bir kişi, kontrolünü kaybedince metrelerce yükseklikten düştü. Bölgedeki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, uçuruma düşen paraşütçüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, paraşütçüyü sedyeye koyup, vinçle yukarıya çıkardı. İlk müdahalesi yapılan paraşütçü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-09 13:10:15

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