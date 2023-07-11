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        Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 17:20
        Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını

        Ali GÖKDAL-Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Karaisali ve Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı.

        Karaisalı ilçesi Durak Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında, Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisinde ise saat 16.15 saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine her 2 ilçedeki yangınlara, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopterle havadan ve arasözlerle de karadan müdahaleye başladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana Ali GÖKDAL-Güven ÖZGÜL

        2023-07-11 17:19:33

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