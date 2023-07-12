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        DUR İHTARINDAN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİLER 15 KİLOMETRELİK TAKİP SONUCU YAKALANDI  

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 02:22
        DUR İHTARINDAN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİLER 15 KİLOMETRELİK TAKİP SONUCU YAKALANDI  

        ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 2 şüpheli 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheliler gözaltına alındı.Gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, plakasız bir motosikletten şüphelenip dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan motosiklet üzerindeki 2 kişi kaçmaya başladı. D-400 Karayolu üzerinde kaçışını sürdüren motosikletliler, Seyhan ilçesine geçiş yaptı. Polisin 15 kilometre boyunca takip ettiği motosikletteki 2 şüpheli, Atatürk, Kıyıboyu ve İbo Osman caddelerinden geçti. Burada kaza yapan şüpheliler motosiklet devrilince yaya olarak kaçmaya devam etti. İki şüpheli, çevredeki vatandaşların da yardımıyla fazla uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Motosikletin şasi numarasından yapılan kontrolünde çalıntı olduğu ortaya çıktı. 15 kilometrelik takip sonucu yakalanan isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli, polis merkezine götürüldü.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Polis aracı ve polisler

        Polis aracındaki iki şüpheli

        Motosiklet ve polis araçları

        Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine götürülmesi

         

        Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

        2023-07-12 02:21:36

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