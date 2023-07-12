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        1500 dolara kaçak göçmen getiren şüpheliler: Allah rızası için yapıyorduk

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:41
        1500 dolara kaçak göçmen getiren şüpheliler: Allah rızası için yapıyorduk

        Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 1500 dolar karşılığında ülkeye kaçak yollarla göçmen getirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri 1500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, Adana'da depoda barındırdıktan sonra batı illerine götüren Suriyeli 7 şüpheliyi belirledi. 5 ay süren teknik takibin ardından ekipler; Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.C. (32), M.F. (31), M.A.M. (35), F.E.Ö. (28), A.H. (27), H.H. (36) ve N.E.V.'yi (28) yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk. Mağdur insanların dertlerini çözmeye çalışıyorduk" diyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

        2023-07-12 10:40:58

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