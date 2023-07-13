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        Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, halk serinlemenin yollarını aradı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:30
        Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, halk serinlemenin yollarını aradı

        Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA,(DHA)ADANA kent merkezindeki termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan halk serinlemenin yollarını aradı.

        Kent merkezindeki termometreler 40 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 50 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler ise başlarını suyun altında tuttu. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

        2023-07-13 17:29:06

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