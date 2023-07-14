Adana´da `torbacı´ operasyonunda 2 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, `torbacı´ olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi´nde satış yaptığı belirlenen Şerif Mehmet K., Alattin P., Çölhan K. ile Soner K.´nin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 1 kilo 590 gram bonzai, 62 gram bonzai hammaddesi, 1,27 gram esrar, hassas terazi ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şerif Mehmet K. ile Alattin P. tutuklandı, Çölhan K. ve Soner K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-07-14 09:53:18