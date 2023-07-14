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        Kaçak göçmenleri 1500 dolar karşılığında Türkiye'ye sokan 3 şüpheli tutuklandı

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 10:47
        Kaçak göçmenleri 1500 dolar karşılığında Türkiye'ye sokan 3 şüpheli tutuklandı

        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde bir eve yapılan baskında Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri 1500 dolar karşılığında Türkiye'ye sokan 3 şüpheli de gözaltına alınıp, tutuklandı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçak göçmenin Yüreğir'de bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen ile yurda girişlerine yardım eden Yunus H., Muhammed H. ile Hasan Z.'yi yakaladı. Şüphelilerin, kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 dolar aldığı belirlendi. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-14 10:46:44

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