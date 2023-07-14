Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:03
        Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var

        Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, darbe davalarının devam ettiğini belirterek, "Şu anda cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var ve cezalarını çekmeye devam ediyorlar"dedi.

        Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, cuma namazının ardından şehit aileleriyle birlikte öğle yemeğinde buluştu. Bakan Tunç, masaları tek tek gezerek ailelerle sohbet etti. Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "O gece yargımız, cumhuriyet savcılarımız hemen olaya el koydu ve soruşturmaları başlattılar. Bu soruşturmalar neticesinde gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. Hukuk içerisinde darbecilerle mücadele dönemi devam eder olağanüstü hal çerçevesi içerisinde anayasanın verdiği yetki çerçevesi içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraçlar söz konusu oldu. Bunlarla ilgili de olağanüstü hal komisyonu bunları inceledi.  Fiili darbe davalarının tamamı sonuçlandı. Tebliğ aşamasında olanlar da şu anda devam ediyor. Şu anda cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var ve cezalarını çekmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

        HESAP SORAN BİR YARGIMIZ VAR

        Türkiye´de geçmiş yıllarda darbe girişinin olduğunu belirten Bakan Tunç, şöyle dedi:

        "Geçmişte de darbeler oldu, darbe kalkışmaları oldu. O dönemlerde darbecileri, cübbeleriyle birlikte hazır olarak bekleyen bir yargı yerine bugün 15 Temmuz'da gördük ki onlardan hesap soran bir yargımız var. Milletimizle birlikte milletimizin o tankların önüne durarak gösterdiği kahramanlığa destek veren bir yargımız var. Hukuk devletimiz var. Tabii ki burada şehit ailelerimizle beraberiz. Gazilerimizle birlikteyiz. Bütün şehit ailelerimize tekrar baş sağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sizlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz".  (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

        2023-07-14 16:02:30

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Adana'da, orman yangını çıkarıp eylemleri finanse edenlere operasyon
        Adana'da, orman yangını çıkarıp eylemleri finanse edenlere operasyon
        Kaçak göçmenleri 1500 dolar karşılığında Türkiye'ye sokan 3 şüpheli tutuklandı
        Kaçak göçmenleri 1500 dolar karşılığında Türkiye'ye sokan 3 şüpheli tutuklandı
        Adana´da `torbacı´ operasyonunda 2 tutuklama
        Adana´da `torbacı´ operasyonunda 2 tutuklama
        Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın korkuttu
        Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın korkuttu
        Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, halk serinlemenin yollarını aradı
        Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, halk serinlemenin yollarını aradı
        AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay görevinden istifa etti
        AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay görevinden istifa etti