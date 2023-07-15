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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 11:18
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

        Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Can Barış Y. ile Yaşar B.'nin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, aramalarda 65,24 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, 4,20 gram bonzai, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-07-15 11:17:24

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