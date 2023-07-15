Depremzedelere topladığı parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen kaymakam tutuklandı

ADANA, (DHA)ADANA'da açığa alınan Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, depremzede ve yoksul aileler için para toplayıp, kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Geçen ay Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında, depremzede ve yoksul aileler için yardım parası toplayıp, zimmetine geçirdiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan Kaymakam Mustafa Kılıç, 2 hafta önce görevden el çektirilip Niğde Vali Yardımcılığına atandı. Ancak hakkındaki iddialar nedeniyle açığa alınıp, yeni görevine başlatılmadı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine Kaymakam Mustafa Kılıç, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kaymakam Kılıç, tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİK

2023-07-15 12:26:57