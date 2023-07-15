Dolandırıcılıkla suçlanan kaymakam tutuklandı (2)

ADANA VALİLİĞİ: KİŞİSEL İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN DURUM

Adana Valiliği de Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının, kişisel ilişkilerinden kaynaklanan durumlar olduğunun belirlendiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Eski Yüreğir Kaymakamı bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmediğine dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli Mülkiye Müfettişi tarafından adı geçen Kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup, hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile adı geçen eski Yüreğir Kaymakam 13 Temmuz 2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının, kişisel ilişkilerinden kaynaklanan durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağı ile ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2023-07-15 17:57:26