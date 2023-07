Adana'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte demokrasi şehitleri dualarla anıldı.

Adana Valiliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Vali Süleyman Elban, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarını coşkuyla salladığı etkinlikte, darbe girişimi lanetlendi, o gece hayatını kaybeden demokrasi şahitleri dualarla anıldı. Etkinlikle Kur´an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Vali Süleyman Elban, millet olarak tarihte birçok kalkışma ve saldırıyla karşı karşıya gelindiğini söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi hesap etmediği şeylerin olduğunu anlatan Elban, şöyle konuştu:

"Bu millet inançlı insanları sever ve onlara destek olur. Ancak inancıyla, ülkesiyle, bayrağıyla, vatanıyla ve devletiyle ilgili bir sıkıntı olduğunda da bu milletin gözünü kırpmadan canını feda edeceğini, bu konuda hainlik eden ve saldırıda bulunan herkesin karşısında göğsünü siper edeceğini bir türlü hesap edemediler. Yani milletin özelliklerinin bir kısmını tam okuyamadılar. Bu millet bu tür şeylere fırsat vermez ama fırsat vermemek içinde mutlak surette sağlam bir irade ve güçlü bir liderlik arar. O gece sağlam, güçlü iradenin timsali, milletiyle her an her dakika gönül bağını devam ettiren ve kesmemiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine şehirlerin meydanlarına, havaalanlarına inin talimatından sonra bu milletin her ferdi başkomutanının bir askeri olarak her yeri doldurdu. Göğüslerini tanklara, helikopterlere, uçaksavarlara, F-16'lara siper ettiler. Liderinin önderliğinde bu feraset, inanç sahibi kahraman millet, kalkışmayı hızlı bir şekilde söndürdü. Anadolu'ya geldiğimiz günden itibaren bu güzel vatanı bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Bu millete bir daha 15 Temmuz gibi hain darbe girişimini bir hainlik travmasını yaşatmasın ve milletimizi de bir daha böyle bir imtihandan geçirmesin diye yüce rabbimden niyaz ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-07-15 23:10:30