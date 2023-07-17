Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Evinde uyuşturucularla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:09
        Evinde uyuşturucularla yakalanan şüpheli tutuklandı

        ADANA,(DHA)ADANA´da evinde 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirilen Osman Mert Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi´nde Osman Mert Ö.´nün uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada, 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. İfadesinde, uyuşturucuyu satmak için değil kullanmak için bulundurduğunu öne süren Osman Mert Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

        2023-07-17 12:08:11

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
        Otogar değnekçisinin öldürülme anı kamerada
        Otogar değnekçisinin öldürülme anı kamerada
        Adana'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
        Adana'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
        Dolandırıcılıkla suçlanan kaymakam tutuklandı (2)
        Dolandırıcılıkla suçlanan kaymakam tutuklandı (2)
        Depremzedelere topladığı parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen kaymakam tutuklandı
        Depremzedelere topladığı parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen kaymakam tutuklandı
        Otogar değnekçisi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası
        Otogar değnekçisi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası