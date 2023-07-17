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        Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:13
        Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı

        Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da kimliği belirsiz kişi, geldiği güzellik salonunda 2'si kadın, 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´ndeki bir güzellik salonunda meydana geldi. İş yerine giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla etrafa ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Özlem Arslan, Nazlı Çelik, Recep Tayyip Bolat ve Emre Tarim yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tayyip Bolat´ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

        2023-07-17 15:13:01

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